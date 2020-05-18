Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Он подозревается в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что бывший начальник продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей, которая дислоцируется в Одесской области, не обеспечил сохранность имущества в воинской части и не принял мер по его учету.

«Действия военнослужащего привели к недостатку имущества воинской части, а именно: 61 бронежилета «Корсар», 159 кевларовых шлемов, 169 военных рюкзаков «Польша» и другого имущества. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 716 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что на Киевщине военные украли у армии топлива на 10 миллионов гривен. В рамках дела задержаны трое подозреваемых.