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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Он подозревается в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что бывший начальник продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей, которая дислоцируется в Одесской области, не обеспечил сохранность имущества в воинской части и не принял мер по его учету.
«Действия военнослужащего привели к недостатку имущества воинской части, а именно: 61 бронежилета «Корсар», 159 кевларовых шлемов, 169 военных рюкзаков «Польша» и другого имущества. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 716 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Ранее сообщалось, что на Киевщине военные украли у армии топлива на 10 миллионов гривен. В рамках дела задержаны трое подозреваемых.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении бывшему начальнику продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Он подозревается в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).
Следствием установлено, что бывший начальник продовольственной и вещевой службы тыла одной из воинских частей, которая дислоцируется в Одесской области, не обеспечил сохранность имущества в воинской части и не принял мер по его учету.
«Действия военнослужащего привели к недостатку имущества воинской части, а именно: 61 бронежилета «Корсар», 159 кевларовых шлемов, 169 военных рюкзаков «Польша» и другого имущества. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 716 тысяч гривен», — говорится в сообщении.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Ранее сообщалось, что на Киевщине военные украли у армии топлива на 10 миллионов гривен. В рамках дела задержаны трое подозреваемых.