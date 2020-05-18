Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве совместно с правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая систематически воровала и продавала топливо, принадлежащее воинской части.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Следователям удалось выяснить, что заместитель командира по тылу - начальник тыла одной из воинских частей организовал преступную группу, которая наладила механизм списания и продажи горюче-смазочных материалов, поступавших для обеспечения 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины через сеть частных АЗС.

— В течение марта-мая 2020 года правоохранители задокументировали четыре факта вывоза топлива объемом более 60 тонн стоимостью более 1,3 миллиона гривен из военной части. К тому же, в рамках уголовного производства проверяется информация, что в течение 2018-2020 годов преступная группа присвоила горюче-смазочных материалов ВСУ на общую сумму более 10 миллионов гривен. 15 мая при вывозе 15 тонн похищенного топлива следователи ГБР задержали трех участников преступной группы в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - сказано в сообщении.

Кроме этого, следователи ГБР провели 20 санкционированных обысков в ходе которых у организатора преступной группы нашли тайный схрон с 51 тысячей долларов.

— Сейчас всем членам преступной группы сообщено о подозрении, решается вопрос об отстранении военнослужащих от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. - сказано в сообщении.

Следствие ведется по части 3 статьи 189 (вымогательство) и части 3 статьи 410 (хищение имущества военнослужащим) Уголовного кодекса.

Напомним, в марте 2019 года в Донецкой области военнослужащий украл из части ряд боеприпасов и прятал их во дворе. Сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, обнаружили тайник.