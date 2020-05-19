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По состоянию на утро вторника, 19 мая, установлено местонахождение всех жильцов дома, который 18 мая обрушился в Одессе, жертв и пострадавших нет. Спасатели проводят подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
— По состоянию на 7.00 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания… Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет, – говорится в сообщении.
Всего привлечено 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе 2 кинологических расчеты.
Напомним, что непосредственной причиной частичного обрушения дома № 20 по улице Торговой в Одессе, которое произошло 18 мая, могли стать земляные работы, которые велись на соседней стройплощадке — там, где еще недавно стоял банно-прачечный комбинат.
По состоянию на утро вторника, 19 мая, установлено местонахождение всех жильцов дома, который 18 мая обрушился в Одессе, жертв и пострадавших нет. Спасатели проводят подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
— По состоянию на 7.00 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания… Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет, – говорится в сообщении.
Всего привлечено 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе 2 кинологических расчеты.
Напомним, что непосредственной причиной частичного обрушения дома № 20 по улице Торговой в Одессе, которое произошло 18 мая, могли стать земляные работы, которые велись на соседней стройплощадке — там, где еще недавно стоял банно-прачечный комбинат.