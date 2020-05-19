Православная церковь Украины закрыла на карантин Крестовоздвиженский монастырь в селе Панталия Дубенского района Ровенской области из-за заболевания священнослужителя COVID-19. Об этом сообщается на сайте Ровенской епархии ПЦУ

— В связи с обнаружением у игумена Николая случая заболевания коронавирусом, с благословения архиепископа Ровенского и Острожского Илариона, Крестовоздвиженский монастырь в Панталии Дубенского района закрыт на карантин, - говорится в сообщении.

Епархия призвала всех, кто в последнее время посещалмонастырь, следить за состоянием своего здоровья, а при его ухудшении обратиться к своему семейному врачу.

Напомним, что по состоянию на утро 19 мая в Николаевской области коронавирусом заболели 50 медиков.