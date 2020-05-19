|Скорость ветра:
|3.2 м/с
|Восход солнца:
|05:11
|Заход солнца:
|20:25
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:45
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.4 грн
|26.7 грн
|EUR
|28.55 грн
|29.16 грн
По состоянию на утро 19 мая в Николаевской области коронавирусом заболели 50 медиков.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
— Всего зарегистрировано 263 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 50, - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что в Николаеве зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 43 человека;
• Южноукраинск — 37 человек;
• Первомайск — 9 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
• Врадиевский район — 25 человек;
• Доманевский район — 55 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 37 человек;
• Снигиревский район — 1 человек
• Кривоозерский район — 4 человека.
При этом, за сутки выздоровели 16 человек, всего — 98; умерло — 6 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.
По состоянию на утро 19 мая в Николаевской области коронавирусом заболели 50 медиков.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
— Всего зарегистрировано 263 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 50, - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что в Николаеве зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом.
Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:
• Николаев — 43 человека;
• Южноукраинск — 37 человек;
• Первомайск — 9 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
• Врадиевский район — 25 человек;
• Доманевский район — 55 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 37 человек;
• Снигиревский район — 1 человек
• Кривоозерский район — 4 человека.
При этом, за сутки выздоровели 16 человек, всего — 98; умерло — 6 человек.
Напомним, что в Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.