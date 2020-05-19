По состоянию на утро 19 мая в Николаевской области коронавирусом заболели 50 медиков.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

— Всего зарегистрировано 263 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 50, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что в Николаеве зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом.

Количество заболевших по районам и городам Николаевской области:

• Николаев — 43 человека;

• Южноукраинск — 37 человек;

• Первомайск — 9 человек;

• Арбузинский район — 6 человек;

• Братский район — 3 человека;

• Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;

• Врадиевский район — 25 человек;

• Доманевский район — 55 человек;

• Казанковский район — 1 человек;

• Николаевский район — 1 человек;

• Новоодесский район — 37 человек;

• Снигиревский район — 1 человек

• Кривоозерский район — 4 человека.

При этом, за сутки выздоровели 16 человек, всего — 98; умерло — 6 человек.

Напомним, что в Украине состоянием на 19 мая зафиксировано 18 тысяч 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 548 летальных, 5 тысяч 632 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 260 новых случаев.