В Николаевской области состоянием на 19 мая выявлен 1 новый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 263 подтвержденных случаев COVID-19, из них коронавирусная инфекция подвтерждена у 50 медработников

Количество заболевших по районам и городам в Николаевской области:

• Николаев — 43 человека;

• Южноукраинск — 37 человек;

• Первомайск — 9 человек;

• Арбузинский район — 6 человек;

• Братский район — 3 человека;

• Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;

• Врадиевский район — 25 человек;

• Доманевский район — 55 человек;

• Казанковский район — 1 человек;

• Николаевский район — 1 человек;

• Новоодесский район — 37 человек;

• Снигиревский район — 1 человек

• Кривоозерский район — 4 человека.

За сутки выздоровели 16 человек, всего выздоровели - 98. Умерло всего от последствий COVID-19 - 6. Методом ПЦР в Николаевской области обследовано 4 тысячи 240 человек, из них за последние сутки 48.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Николаевской области количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов одно из самых маленьких в Украине.