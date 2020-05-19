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В Николаевской области состоянием на 19 мая выявлен 1 новый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 263 подтвержденных случаев COVID-19, из них коронавирусная инфекция подвтерждена у 50 медработников
Количество заболевших по районам и городам в Николаевской области:
• Николаев — 43 человека;
• Южноукраинск — 37 человек;
• Первомайск — 9 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
• Врадиевский район — 25 человек;
• Доманевский район — 55 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 37 человек;
• Снигиревский район — 1 человек
• Кривоозерский район — 4 человека.
За сутки выздоровели 16 человек, всего выздоровели - 98. Умерло всего от последствий COVID-19 - 6. Методом ПЦР в Николаевской области обследовано 4 тысячи 240 человек, из них за последние сутки 48.
Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Николаевской области количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов одно из самых маленьких в Украине.
В Николаевской области состоянием на 19 мая выявлен 1 новый случай коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего зарегистрировано 263 подтвержденных случаев COVID-19, из них коронавирусная инфекция подвтерждена у 50 медработников
Количество заболевших по районам и городам в Николаевской области:
• Николаев — 43 человека;
• Южноукраинск — 37 человек;
• Первомайск — 9 человек;
• Арбузинский район — 6 человек;
• Братский район — 3 человека;
• Вознесенск и Вознесенский район — 41 человек;
• Врадиевский район — 25 человек;
• Доманевский район — 55 человек;
• Казанковский район — 1 человек;
• Николаевский район — 1 человек;
• Новоодесский район — 37 человек;
• Снигиревский район — 1 человек
• Кривоозерский район — 4 человека.
За сутки выздоровели 16 человек, всего выздоровели - 98. Умерло всего от последствий COVID-19 - 6. Методом ПЦР в Николаевской области обследовано 4 тысячи 240 человек, из них за последние сутки 48.
Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в Николаевской области количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов одно из самых маленьких в Украине.