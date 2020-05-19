В Николаеве жители домов, расположенных рядом с Drift Park в микрорайоне Северный, жалуются на шум от дрифтующих машин, который продолжается даже во время карантинных ограничений в городе.

Об этом идёт речь в публикации николаевца на странице Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Житель города отметил, что во время карантина громкий звук от дрифтующих машин ему мешает, а также поинтересовался, кто давал разрешение на работу этой площадки.

— Карантин явно закончился? Приезжайте в микрорайон Северный, послушать Дрифт парк. Нереальный просто звук при открытом балконе. Кто давал на это разрешение, почему не было реального замера уровня шума, почему никто не поинтересовался мнением жильцов района? - написал николаевец.

В комментарии под публикацией жительница города Елена Фоменко добавила, что в минувшее воскресенье из-за шума было невозможно находиться на улице.

— В воскресенье просто нереально было находиться на улице. Это какое-то ужас, - рассказала Елена Фоменко.

Отметим, что данная площадка была открыта при поддержке общественной организации «Миколаїв — єдина родина», главой которой является николаевский бизнесмен Владислав Чайка. Благодаря Чайке, данное пространство было приведено в порядок: вычищено от мусора и возрождено асфальтное покрытие, пишут Новости-N.

Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Кроме того, Владислав Чайка входит в состав учредителей компании «МАР-1», которая стала известна тем, что в 2015 году построила пиццерию «Челентано» рядом с трамвайной остановкой «Автовокзал» недалеко от зоопарка, хотя раньше там был сквер, посвященный основанию Николаева. Там же, на кольцевой развязке возле автовоказала компанией было незаконно установлено 17 билбордов. В июле 2016 года фирма «МАР-1» по требованию мэрии демонтировала 14 рекламных конструкций, которые были установлены вдоль кольца у автовокзала. Комментируя это, нынешний директор департамента по борьбе с коррупцией в мэрии Николаева Андрей Ермолаев отметил тогда, что владельцам компании, «наверное, было сделано предложение, от которого нельзя отказаться».

В сентябре также сообщалось, что николаевцы жаловались на шум в новом Drift Park, открытом «под патронатом» Владислава Чайки.