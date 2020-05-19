На Николаевщине житель Херсонкой области угнал автомобиль и столкнул его в кювет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 12 мая в полицию обратился 25-летний житель одного из сел Витовского района он сообщил, что ночью исчез его автомобиль ВАЗ-2103, который он оставил возле развлекательного заведения.

Выяснилось, что в тот вечер потерпевший и его товарищ отдыхали в кафе, у них возник конфликт с еще одной компанией. После перепалки заявитель пошел домой, а вернувшись через несколько часов мужчина обнаружил, что исчез его автомобиль. Пострадавший позвонил в полицию.

Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские заметили разыскиваемое транспортное средство - оно находилось в кювете неподалеку кафе. Полицейские установили, что к исчезновению машины причастен 22-летний житель Херсонской области, с которым у потерпевшего накануне случился конфликт. После ссоры злоумышленник отогнал автомобиль и столкнул в кювет.

— По согласованию с прокуратурой злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством, причинившее крупный материальный ущерб», санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, - сказано в сообщении.

Напомним, на Николаевщине мужчина угнал у товарища «Таврию» и повредил её, проехав 250 метров