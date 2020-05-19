На северо-востоке Китая в пограничном с Россией регионе произошла новая вспышка коронавируса. На карантин закрыт крупный город Шулань в провинции Ляонин, который находится в 200 километрах от Владивостока, а также несколько районов в соседних провинциях.

Об этом сообщает издание Настоящее время.

По данным Guardian и гонконгской газеты South China Morning Post, в Шулане введен жесткий карантин по образцу того, что в начале года действовал в Ухане. В городе с населением 700 000 человек закрыты все жилые комплексы: только одному человеку из каждого домохозяйства разрешено выходить из квартиры в течение двух часов один раз в два дня – чтобы купить продукты и товары первой необходимости. На данный момент в городе подтверждено 40 случаев коронавируса.

Также запрещен въезд в жилые комплексы для любых автомобилей, которые не принадлежат жильцам: исключение – машины скорой помощи. Жесткий карантин введен и в общежитиях: если в комплексе выявляется хотя бы один заболевший коронавирусной инфекцией, никто из жильцов не может покинуть здание. Также закрыты все общественные пространства и школы, остановлен общественный транспорт, а для лечения коронавирусных больных сейчас срочно переоборудуют больницу традиционной китайской медицины.

По данным China Daily, в Шулане в карантине под наблюдением врачей находятся уже сотни людей. Газета прогнозирует, что вспышка в районе будет продолжаться в течение нескольких недель.

Помимо Шуланя, карантинные ограничения, хотя и не в таком строгом режиме, были введены в городе Цзилинь и в одноименной провинции: там выявлены уже более 120 заболевших COVID-19. От Цзилиня до Владивостока порядка 350 км. В городе закрыты школы, а с ним самим приостановлено транспортное и железнодорожное сообщение. Также в Цзилине уволены шесть местных чиновников, в том числе глава отделения Коммунистической партии в Шулане и директор по контролю и профилактике заболеваний района Фэнмань. Во всем районе власти объявили высокий уровень эпидемиологической опасности.

Китайские власти предполагают, что коронавирус в регион завезли люди, которые вернулись из России. SCMP пишет, что всего в воскресенье в Китае выявили семь новых случаев инфицирования, четыре из них были завозными.

Напомним, смертность от коронавирусной инфекции среди врачей в России в 16 раз выше, чем .