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В Первомайском районе Николаевской области полицейские задержали ранее судимого мужчину, который порезал руку своему товарищу, после сопротивлялся задержанию и напал на правоохранителей.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Отмечается, что вечером 18 мая в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что местный житель нанес телесные повреждения своему товарищу.
«На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что инцидент произошел между мужчинами, которые живут по соседству, в домовладении потерпевшего, во время совместного распития алкогольных напитков», — говорится в сообщении.
С резаной раной руки пострадавшего госпитализировали, а 37-летнего нетрезвого злоумышленника, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон машины, полицейские нашли в его доме.
Увидев правоохранителей, мужчина начал агрессивно вести себя и нецензурно выражаться. На замечание прекратить он стал сопротивляться полицейским и швырять в служебный автомобиль камни, чем вызвал его повреждения.
Затем злоумышленник набросился на старшего лейтенанта полиции, сломав ему нос.
В результате правонарушителя доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Поэтому, кроме ответственности за нанесение телесных повреждений товарищу (предварительно по статье 125 УК («Умышленное легкое телесное повреждение»), он будет отвечать за сопротивление полицейскому и умышленное причинение ему телесных повреждений (часть 2 статьи 342 и часть 2 статьи 345 УК Украины).
Сейчас, после объявления задержанному о подозрении в совершении преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается. В соответствии с санкциями инкриминируемых статей фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в октябре прошлого года в Николаеве военный из-за замечания сломал руку 15-летнему парню.
В Первомайском районе Николаевской области полицейские задержали ранее судимого мужчину, который порезал руку своему товарищу, после сопротивлялся задержанию и напал на правоохранителей.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Отмечается, что вечером 18 мая в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что местный житель нанес телесные повреждения своему товарищу.
«На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что инцидент произошел между мужчинами, которые живут по соседству, в домовладении потерпевшего, во время совместного распития алкогольных напитков», — говорится в сообщении.
С резаной раной руки пострадавшего госпитализировали, а 37-летнего нетрезвого злоумышленника, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон машины, полицейские нашли в его доме.
Увидев правоохранителей, мужчина начал агрессивно вести себя и нецензурно выражаться. На замечание прекратить он стал сопротивляться полицейским и швырять в служебный автомобиль камни, чем вызвал его повреждения.
Затем злоумышленник набросился на старшего лейтенанта полиции, сломав ему нос.
В результате правонарушителя доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины. Поэтому, кроме ответственности за нанесение телесных повреждений товарищу (предварительно по статье 125 УК («Умышленное легкое телесное повреждение»), он будет отвечать за сопротивление полицейскому и умышленное причинение ему телесных повреждений (часть 2 статьи 342 и часть 2 статьи 345 УК Украины).
Сейчас, после объявления задержанному о подозрении в совершении преступлений, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное следствие продолжается. В соответствии с санкциями инкриминируемых статей фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в октябре прошлого года в Николаеве военный из-за замечания сломал руку 15-летнему парню.