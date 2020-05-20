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По факту обрушения части автомобильного моста в Никопольском районе Днепропетровской области правоохранители открыли три уголовных производства.
Об этом сообщает полиции Днепропетровской области.
Обвал моста произошел в тот момент, когда по нему проезжала фура. В результате автомобиль завис над рекой. Установлено, что в результате происшествия люди не пострадали.
Сообщение об обвале конструкции поступило в отдел полиции 20 мая в 10:00. Разрушение секции моста через реку Чертомлык произошло на участке 206 км автомобильной дороги Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье возле села Алексеевка Никопольского района.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по части 1 статьи 367 (служебная халатность), части 1 статьи 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и части 1 статьи 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что сегодня, 20 мая, возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.
По факту обрушения части автомобильного моста в Никопольском районе Днепропетровской области правоохранители открыли три уголовных производства.
Об этом сообщает полиции Днепропетровской области.
Обвал моста произошел в тот момент, когда по нему проезжала фура. В результате автомобиль завис над рекой. Установлено, что в результате происшествия люди не пострадали.
Сообщение об обвале конструкции поступило в отдел полиции 20 мая в 10:00. Разрушение секции моста через реку Чертомлык произошло на участке 206 км автомобильной дороги Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье возле села Алексеевка Никопольского района.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по части 1 статьи 367 (служебная халатность), части 1 статьи 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и части 1 статьи 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что сегодня, 20 мая, возле Никополя Днепропетровской области обвалился мост. В этот момент по нему проезжала фура, которая в итоге повисла на краю и задней частью погрузилась в воду.