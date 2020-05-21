Вблизи поселка Трехизбенка Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1» полковник полиции Сергей Губанов, еще трое бойцов получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает полиция Луганской области.

— На Луганщине погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического происшествия, — говорится в сообщении.

Как отмечается, трагедия произошла 20 мая около 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.

Еще трое бойцов получили серьезные ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя.

Напомним, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.