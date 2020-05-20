С начала текущих суток, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Боевики для обстрела украинских позиций применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

— Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность, - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, дважды рядом Каменки и трижды у Богдановки, а по защитникам Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Шумы, Пивденного, а также по окрестностям Крымского.

— Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - говорится в сообщении.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский рассказал о том, кто стреляет в защитников Украины на Донбассе.