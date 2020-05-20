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С начала текущих суток, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Боевики для обстрела украинских позиций применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
— Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность, - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, дважды рядом Каменки и трижды у Богдановки, а по защитникам Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.
По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Шумы, Пивденного, а также по окрестностям Крымского.
— Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - говорится в сообщении.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский рассказал о том, кто стреляет в защитников Украины на Донбассе.
С начала текущих суток, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Боевики для обстрела украинских позиций применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
— Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность, - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, дважды рядом Каменки и трижды у Богдановки, а по защитникам Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.
По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Шумы, Пивденного, а также по окрестностям Крымского.
— Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - говорится в сообщении.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский рассказал о том, кто стреляет в защитников Украины на Донбассе.