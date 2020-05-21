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Депутату районного совета, который также является владельцем строительной фирмы, сообщили о подозрении в хищении 3 миллионов гривен при получении контракта на ремонт автодорог.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
«Депутат Сарненского районного совета является владельцем строительной компании, которая в 2017 году получила контракт на ремонт дорог государственного значения на сумму около 29 миллионов гривен. Во время ремонта депутата и руководитель его фирмы завысили стоимость работ и подделывала акты выполненных работ, и таким образом присвоили около 10% бюджетных денег. Ущерб, нанесенный государству, составил 2,7 миллиона гривен», — говорится в сообщении.
Имущество депутата и его сообщников уже арестовано по решению суда, а злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд в среду, 20 мая, начал рассмотрение уголовного производства относительно бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, обвиняемого в получении взятки от владельца копании «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна.
Напомним, 11 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали при получении взятки начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.
Позже стало известно, что Андрей Максименко уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды.
Отметим, что экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко лично просил тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна согласовать задержанного сегодня на взятке Андрея Максименко на должность начальника областного управления инфраструктуры.
Андрей Максименко за два года своей работы на Николаевщине задекларировал два новых объекта недвижимости и два дорогостоящих автомобиля.
2 октября суд наложил арест на половину квартиры бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.
Также отметим, что во время судебного заседания 13 сентября по избранию меры пресечения чиновнику стало известно, что он требовал от руководства «Полтавабудцентр» 7% от суммы, которую компания должна была получить за ремонт дороги Н-11 «Николаев – Кривой Рог».
Сам Андрей Максименко заявил, что не вымогал с руководства компании «Полтавабудцентр» взятку в 90 тысяч долларов, которые нашли у него при задержании, они были подброшены.
Депутату районного совета, который также является владельцем строительной фирмы, сообщили о подозрении в хищении 3 миллионов гривен при получении контракта на ремонт автодорог.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
«Депутат Сарненского районного совета является владельцем строительной компании, которая в 2017 году получила контракт на ремонт дорог государственного значения на сумму около 29 миллионов гривен. Во время ремонта депутата и руководитель его фирмы завысили стоимость работ и подделывала акты выполненных работ, и таким образом присвоили около 10% бюджетных денег. Ущерб, нанесенный государству, составил 2,7 миллиона гривен», — говорится в сообщении.
Имущество депутата и его сообщников уже арестовано по решению суда, а злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд в среду, 20 мая, начал рассмотрение уголовного производства относительно бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, обвиняемого в получении взятки от владельца копании «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна.
Напомним, 11 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали при получении взятки начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.
Позже стало известно, что Андрей Максименко уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды.
Отметим, что экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко лично просил тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна согласовать задержанного сегодня на взятке Андрея Максименко на должность начальника областного управления инфраструктуры.
Андрей Максименко за два года своей работы на Николаевщине задекларировал два новых объекта недвижимости и два дорогостоящих автомобиля.
2 октября суд наложил арест на половину квартиры бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.
Также отметим, что во время судебного заседания 13 сентября по избранию меры пресечения чиновнику стало известно, что он требовал от руководства «Полтавабудцентр» 7% от суммы, которую компания должна была получить за ремонт дороги Н-11 «Николаев – Кривой Рог».
Сам Андрей Максименко заявил, что не вымогал с руководства компании «Полтавабудцентр» взятку в 90 тысяч долларов, которые нашли у него при задержании, они были подброшены.