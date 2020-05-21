Депутату районного совета, который также является владельцем строительной фирмы, сообщили о подозрении в хищении 3 миллионов гривен при получении контракта на ремонт автодорог.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Депутат Сарненского районного совета является владельцем строительной компании, которая в 2017 году получила контракт на ремонт дорог государственного значения на сумму около 29 миллионов гривен. Во время ремонта депутата и руководитель его фирмы завысили стоимость работ и подделывала акты выполненных работ, и таким образом присвоили около 10% бюджетных денег. Ущерб, нанесенный государству, составил 2,7 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Имущество депутата и его сообщников уже арестовано по решению суда, а злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд в среду, 20 мая, начал рассмотрение уголовного производства относительно бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, обвиняемого в получении взятки от владельца копании «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна.