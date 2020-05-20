Высший антикоррупционный суд в среду, 20 мая, начал рассмотрение уголовного производства относительно бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, обвиняемого в получении взятки от владельца копании «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда, передают НикВести.

Прокурор кратко озвучил суть обвинительного акта, в котором отметил, что Андрей Максименко подписал с компанией «Полтавабудцентр» договор на поточный средний ремонт дороги «Днепро-Николаев» через Кривой Рог в пределах участка 255-260 километров на сумму в 90 миллионов гривен.

К концу июля 2019 года САД Николаевской области успела совершить три проплаты выполненных работ, однако большая часть на тот момент еще не была оплачена. Андрей Максименко пояснил Араику Амирханяну (владельцу компании «Полтавабудцентр», прим.), что не может оплатить выполненные работы в полном объеме, так как «Укравтодор» не перевел деньги на счет САД. При этом, как отметил прокурор, Андрей Максименко сообщил Араику Амирханяну, что Служба автодорог области получила 9 миллионов гривен, которые он может выплатить подрядчику. При этом, Андрей Макименко намекнул Араику Амирханяну, чтобы тот «не забыл отблагодарить его за такие действия».

Прокурор также заявил, что 7 августа был подписан документ о выплате 4,6 миллионов гривен для «Полтавабудцентр», а уже 8 августа деньги поступили на счет фирмы. После этого, в тот же день Андрей Максименко сообщил Араику Амирхананяну о необходимости заплатить 7% от этой суммы, на что тот согласился и заявил, что деньги сможет передать уже 12 августа.

19 августа Андрей Максименко, со слов прокурора, назначил Араику Амирханяну встречу на которой и должна была произойти передача денег. В тот же день встреча произошла. На ней чиновник рассказал о планах, каким образом он будет в дальнейшем за вознаграждения от Амирханяна будет продолжать содействовать выплатам компании «Полтавабудцентр» и получил 300 тысяч гривен взятки.

3 сентября Андрей Максименко в своем кабинете за содействие в выплате очередного транша компании «Полтавабудцентр» заплатить 90 тысяч долларов США не ранее 12 сентября. 9 сентября чиновник в очередной раз уточнил место и время, где он получит оговоренную сумму в 90 тысяч долларов. В тот же день при передаче денег он и был задержан.

В свою очередь Андрей Максименко заявил, что ему непонятно в чем его обвиняют. В ответ на это суд объяснил в чем обвиняется чиновник и зачитал ему выдержку из обвинительного акта.

Чиновник уточнил судье, что он не признает свою вину.

— Вину я не признаю. Я не понимаю в чем меня обвиняют. Я хотел бы отметить, что я выполнял все свои полномочия, которые указаны в моей должностной инструкции. Средства, которые поступили ко мне 3 числа, 4-го были перечислены предприятию. Как говорит прокурор о личной встрече в служебном кабинете 3-го числа, то разве можно назвать встречей то, когда человек врывается в помещение, как он (Араик Амирханян, - прим.) это делает сейчас в «Укравтодоре», представляется сотрудником НАБУ и врывается ко мне в кабинет? Если это можно назвать личной встречей, то пусть будет так. Я хотел бы отметить,что Амирханян присутствовал в помещении Службы автодорог, когда там проходили обыски, в тот день, когда меня задержали, и вечером он вышел с тендерного комитета Службы автодорог, и было отменено тендер на 1 миллиард 100 миллионов гривен, что наводит на какие-то логичные вопросы, — заявил Андрей Максименко.

Помимо этого Андрей Максименко заявил, что по его мнению следствие в отношении него велось в скоростном режиме, некомпетентно, а также с возможным политическим подтекстом.

После выступления чиновника, его адвокаты и прокурор вместе с судьями начали изучать доказательства вины и невиновности Андрея Максименко. Для обмена доказательствами сторонами процесса суд огласил перерыв в судебном заседании.

Напомним, 11 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали при получении взятки начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.

Позже стало известно, что Андрей Максименко уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Отметим, что экс-глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко лично просил тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна согласовать задержанного сегодня на взятке Андрея Максименко на должность начальника областного управления инфраструктуры.

Андрей Максименко за два года своей работы на Николаевщине задекларировал два новых объекта недвижимости и два дорогостоящих автомобиля.

2 октября суд наложил арест на половину квартиры бывшего руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко.

Также отметим, что во время судебного заседания 13 сентября по избранию меры пресечения чиновнику стало известно, что он требовал от руководства «Полтавабудцентр» 7% от суммы, которую компания должна была получить за ремонт дороги Н-11 «Николаев – Кривой Рог».

Сам Андрей Максименко заявил, что не вымогал с руководства компании «Полтавабудцентр» взятку в 90 тысяч долларов, которые нашли у него при задержании, они были подброшены.

В марте 2020 года Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».