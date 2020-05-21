Бразилия за неделю переместилась на третье место по размаху пандемии, обогнав Великобританию, Испанию и Италию: за последние сутки обнаружили около 20 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Эксперты считают, что реальное число зараженных может быть гораздо больше.

Об этом сообщает УНН.

— В Бразилии зафиксировано рекордное суточное число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 - почти 20 тысяч случаев. Согласно этим данным, за 24 часа было зафиксировано 19 951 заражений и 888 смертей от последствий заболевания COVID-19. Во вторник в Бразилии от этой причины умерло более 1000 человек, - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник же Бразилия вышла на третье место в мире по общему числу зараженных коронавирусом, обогнав Великобританию.

Теперь по масштабу пандемии Бразилия уступает только России и США и за последнюю неделю обогнала Испанию, Италию и Францию. При этом, как сообщает агентство AFP, реальное число зараженных в латиноамериканской стране может быть выше в 15 раз из-за относительно малого числа проводимых тестов.

Напомним, что в течение последних 24 часов в мире было зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусноц инфекцией — 106 тысяч.