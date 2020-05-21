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В течение последних 24 часов в мире было зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусноц инфекцией — 106 тысяч.
Об этом в Twitter сообщает Всемирная организация здравоохранения.
— Перед нами лежит еще долгий путь к преодолению пандемии COVID-19. В течение последних 24 часов ВОЗ было зарегистрировано 106 тысяч новых случаев болезни - наибольшее количество за один день с начала вспышки. Почти две трети этих случаев было зарегистрированы только в четырех странах, — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.
Ранее сообщалось, что общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5 039 529, из них 326 893 случаев летальные, выздоровели 1 994 015 человек.
В течение последних 24 часов в мире было зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусноц инфекцией — 106 тысяч.
Об этом в Twitter сообщает Всемирная организация здравоохранения.
— Перед нами лежит еще долгий путь к преодолению пандемии COVID-19. В течение последних 24 часов ВОЗ было зарегистрировано 106 тысяч новых случаев болезни - наибольшее количество за один день с начала вспышки. Почти две трети этих случаев было зарегистрированы только в четырех странах, — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.
Ранее сообщалось, что общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 5 039 529, из них 326 893 случаев летальные, выздоровели 1 994 015 человек.