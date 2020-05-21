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В Сингапуре мужчину приговорили к смертной казни за торговлю наркотиками через видеозвонок в сервисе Zoom. Это первый случай в стране, когда смертный приговор объявили в дистанционном режиме.
Об этом сообщает Громадське.
Речь идет о 37-летнем малазийце, которого признали виновным в сбыте героина через двух посредников. Его заявление о непричастности суд отклонил.
Адвокат мужчины сообщил, что они будут обжаловать приговор. При этом он не возражал против, собственно, оглашение приговора через Zoom. В суде сообщили, что к такому формату прибегли из-за эпидемии коронавируса «для обеспечения безопасности всех, кто причастен к слушаниям».
В то же время представитель правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон утверждает, что использование сервиса видеосвязи было обусловлено необходимостью скорейшего вынесения приговора.
— Полная окончательность приговора и тот факт, что такие несправедливые осуждения к смертной казни все еще имеют место в мире, вызывают серьезное беспокойство о том, почему Сингапур торопился с завершением этого дела через Zoom, - рассказал Фил Робертсон.
Сингапур является одной из немногих стран мира, где до сих пор действует смертная казнь - и одной из четырех, где смертный приговор объявляют за торговлю наркотиками. Правозащитники и раньше критиковали за это страну.
Напомним, что журналист газеты Financial Times Марк Ди Стефано прослушивал конфиденциальные видеозвонки конкурентных новостных организаций, где редакторы и руководители сообщали работникам о снижении зарплат и других изменениях.
В Сингапуре мужчину приговорили к смертной казни за торговлю наркотиками через видеозвонок в сервисе Zoom. Это первый случай в стране, когда смертный приговор объявили в дистанционном режиме.
Об этом сообщает Громадське.
Речь идет о 37-летнем малазийце, которого признали виновным в сбыте героина через двух посредников. Его заявление о непричастности суд отклонил.
Адвокат мужчины сообщил, что они будут обжаловать приговор. При этом он не возражал против, собственно, оглашение приговора через Zoom. В суде сообщили, что к такому формату прибегли из-за эпидемии коронавируса «для обеспечения безопасности всех, кто причастен к слушаниям».
В то же время представитель правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон утверждает, что использование сервиса видеосвязи было обусловлено необходимостью скорейшего вынесения приговора.
— Полная окончательность приговора и тот факт, что такие несправедливые осуждения к смертной казни все еще имеют место в мире, вызывают серьезное беспокойство о том, почему Сингапур торопился с завершением этого дела через Zoom, - рассказал Фил Робертсон.
Сингапур является одной из немногих стран мира, где до сих пор действует смертная казнь - и одной из четырех, где смертный приговор объявляют за торговлю наркотиками. Правозащитники и раньше критиковали за это страну.
Напомним, что журналист газеты Financial Times Марк Ди Стефано прослушивал конфиденциальные видеозвонки конкурентных новостных организаций, где редакторы и руководители сообщали работникам о снижении зарплат и других изменениях.