В Сингапуре мужчину приговорили к смертной казни за торговлю наркотиками через видеозвонок в сервисе Zoom. Это первый случай в стране, когда смертный приговор объявили в дистанционном режиме.

Об этом сообщает Громадське.

Речь идет о 37-летнем малазийце, которого признали виновным в сбыте героина через двух посредников. Его заявление о непричастности суд отклонил.

Адвокат мужчины сообщил, что они будут обжаловать приговор. При этом он не возражал против, собственно, оглашение приговора через Zoom. В суде сообщили, что к такому формату прибегли из-за эпидемии коронавируса «для обеспечения безопасности всех, кто причастен к слушаниям».

В то же время представитель правозащитной организации Human Rights Watch Фил Робертсон утверждает, что использование сервиса видеосвязи было обусловлено необходимостью скорейшего вынесения приговора.

— Полная окончательность приговора и тот факт, что такие несправедливые осуждения к смертной казни все еще имеют место в мире, вызывают серьезное беспокойство о том, почему Сингапур торопился с завершением этого дела через Zoom, - рассказал Фил Робертсон.

Сингапур является одной из немногих стран мира, где до сих пор действует смертная казнь - и одной из четырех, где смертный приговор объявляют за торговлю наркотиками. Правозащитники и раньше критиковали за это страну.

Напомним, что журналист газеты Financial Times Марк Ди Стефано прослушивал конфиденциальные видеозвонки конкурентных новостных организаций, где редакторы и руководители сообщали работникам о снижении зарплат и других изменениях.