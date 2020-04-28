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Об этом сообщает The Independent.
Он якобы подслушивал видеоконференции в Zoom журналистов The Independent и Evening Standard. Таким образом журналист узнал об экономических последствиях кризиса для конкурентных изданий.
После этого он публиковал полученные конфиденциальные данные в своем твиттере, на который подписаны более 116 тысяч пользователей, а также на сайте Financial Times.
– Мы уважаем свободу слова и понимаем вызовы сбора новостей, но The Independent считает присутствие постороннего журналиста на брифинге сотрудников совершенно неподходящим и необоснованным вторжением в конфиденциальность наших сотрудников, — прокомментировал редактор газеты The Independent Кристиан Бротон.
Ранее расследование The Washington Post показало, как легко получить доступ к личной информации во время видеозвонков. Поэтому некоторые компании вроде SpaceX Илона Маска, а также, например, отдел образования американского штата Нью-Йорк запретили использование Zoom.
Напомним, Telegram анонсировал, что добавит функцию безопасных групповых видеоозвонков в своей мессенджер до конца 2020 года.
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Об этом сообщает The Independent.
Он якобы подслушивал видеоконференции в Zoom журналистов The Independent и Evening Standard. Таким образом журналист узнал об экономических последствиях кризиса для конкурентных изданий.
После этого он публиковал полученные конфиденциальные данные в своем твиттере, на который подписаны более 116 тысяч пользователей, а также на сайте Financial Times.
– Мы уважаем свободу слова и понимаем вызовы сбора новостей, но The Independent считает присутствие постороннего журналиста на брифинге сотрудников совершенно неподходящим и необоснованным вторжением в конфиденциальность наших сотрудников, — прокомментировал редактор газеты The Independent Кристиан Бротон.
Ранее расследование The Washington Post показало, как легко получить доступ к личной информации во время видеозвонков. Поэтому некоторые компании вроде SpaceX Илона Маска, а также, например, отдел образования американского штата Нью-Йорк запретили использование Zoom.
Напомним, Telegram анонсировал, что добавит функцию безопасных групповых видеоозвонков в своей мессенджер до конца 2020 года.