Крымская правозащитная группа обнародовала результаты мониторинга по реагированию на COVID-19 в Крыму. Согласно его результатам, на полуострове с начала апреля оформили 5211 админпротоколов о нарушении режима самоизоляции.

Об этом сообщает УНН.

— По итогам мониторинга судов, Крымская правозащитная группа зафиксировала в период с 1 апреля до 18 мая 5211 административных протоколов по крымчан за нарушение режима «самоизоляции» по статье 20.6 и 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения во время чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). По 3947 административным делам приняты постановления о назначении взыскания (штрафы), а 1078 административных производств еще не рассмотрено «судами», - говорится в сообщении.

По данным мониторинга только в 67 случаях «суды» первой инстанции принимали постановления о прекращении дела. В «судах» второй инстанции рассмотрели только 38 апелляций на решения о штрафах, и лишь в одном случае решение было отменено.

Кроме того, некоторые крымские «суды» не публикуют информацию о рассмотрении таких производств, то есть реальное количество административных взысканий за нарушение норм о «самоизоляции» может быть больше.

— Крымчан, в частности, привлекли к ответственности за то, что они «находились на значительном расстоянии, более 100 м от места жительства». Решениями крымских «судов» принимаются или предупреждения, или штрафы от 1000 до 15000 рублей. Например, «Верховный суд» Крыма 7 мая 2020 года оставил в силе постановление «Сакского районного суда» о штрафе в размере 15 000 рублей, - сообщается в результатах мониторинга.

Напомним, что по состояние на 19 мая Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила уже 149 нарушений противоэпидемических мер в салонах красоты и парикмахерских, еще 45 нарушений зафиксировано в заведениях общественного питания.