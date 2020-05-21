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Медики в Южной Африке сообщили о смерти от коронавирусной болезни ребенка в возрасте двух дней. Считается, что это одна из самых молодых жертв COVID-19 в мире.
Об этом сообщает Громадське.
Коронавирус обнаружили у матери, а после родов — и у ребенка. Малыш родился преждевременно и имел проблемы с дыханием.
Руководитель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгансонг в комментарии изданию отметил: «Насколько нам известно, это первый случай (смерти от COVID-19 в таком раннем возрасте - прим.)».
В Южной Африке сейчас сообщили о крупнейшей на континенте количество больных Коронавирусная болезнью за все время — больше 18 000, из которых 339 умерли.
Ранее сообщалось, что с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.
Медики в Южной Африке сообщили о смерти от коронавирусной болезни ребенка в возрасте двух дней. Считается, что это одна из самых молодых жертв COVID-19 в мире.
Об этом сообщает Громадське.
Коронавирус обнаружили у матери, а после родов — и у ребенка. Малыш родился преждевременно и имел проблемы с дыханием.
Руководитель Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгансонг в комментарии изданию отметил: «Насколько нам известно, это первый случай (смерти от COVID-19 в таком раннем возрасте - прим.)».
В Южной Африке сейчас сообщили о крупнейшей на континенте количество больных Коронавирусная болезнью за все время — больше 18 000, из которых 339 умерли.
Ранее сообщалось, что с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.