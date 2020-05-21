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С начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
В общем заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медработники.
Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 249 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. В общем 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая область - 788 (425 выздоровели)
Волынская область - 698 (172 выздоровели)
Днепропетровская область - 856 (121 выздоровел)
Донецкая область - 138 (52 выздоровели)
Житомирская область - 589 (248 выздоровели)
Закарпатскаяобласть - 964 (224 выздоровели)
Запорожская область - 398 (213 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 1257 (562 выздоровели)
городКиев - 2475 (315 выздоровели)
Киевская область - 1316 (238 выздоровели)
Кировоградская область - 455 (336 выздоровели)
Луганская область - 43 (33 выздоровели)
Львовская область - 1175 (234 выздоровели)
Николаевская область - 274 (101 выздоровел)
Одесская область - 806 (99 выздоровели)
Полтавская область - 266 (213 выздоровели)
Ровенская область - 1287 (449 выздоровели)
Сумская область - 165 (102 выздоровели)
Тернопольская область - 1098 (678 выздоровели)
Харьковская область - 851 (204 выздоровели)
Херсонская область - 173 (132 выздоровели)
Хмельницкая область - 294 (80 выздоровели)
Черкасская область - 381 (225 выздоровели)
Черновицкая область - 2842 (730 выздоровели)
Черниговская область - 117 (41 выздоровел).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.
С начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. За минувшие сутки в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
В общем заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медработники.
Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 249 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет. В общем 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая область - 788 (425 выздоровели)
Волынская область - 698 (172 выздоровели)
Днепропетровская область - 856 (121 выздоровел)
Донецкая область - 138 (52 выздоровели)
Житомирская область - 589 (248 выздоровели)
Закарпатскаяобласть - 964 (224 выздоровели)
Запорожская область - 398 (213 выздоровели)
Ивано-Франковская область - 1257 (562 выздоровели)
городКиев - 2475 (315 выздоровели)
Киевская область - 1316 (238 выздоровели)
Кировоградская область - 455 (336 выздоровели)
Луганская область - 43 (33 выздоровели)
Львовская область - 1175 (234 выздоровели)
Николаевская область - 274 (101 выздоровел)
Одесская область - 806 (99 выздоровели)
Полтавская область - 266 (213 выздоровели)
Ровенская область - 1287 (449 выздоровели)
Сумская область - 165 (102 выздоровели)
Тернопольская область - 1098 (678 выздоровели)
Харьковская область - 851 (204 выздоровели)
Херсонская область - 173 (132 выздоровели)
Хмельницкая область - 294 (80 выздоровели)
Черкасская область - 381 (225 выздоровели)
Черновицкая область - 2842 (730 выздоровели)
Черниговская область - 117 (41 выздоровел).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь отсутствуют.