В ночь на 21 мая произошла утечка дизельного топлива с затонувшего у побережья Одессы танкера Delfi, который сейчас принадлежит компании «Фактор групп лимитед».

Об этом сегодня рассказал журналистам председатель депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета Александр Иваницкий, сообщает корреспондент Укринформа.

«Ночью правоохранители зафиксировали запах нефтепродуктов, доносившийся с танкера, и мы направили представителей Департамента экологии и развития рекреационных зон и специалистов Госэкоинспекции. Они сделали заборы воды и обнаружили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязнения воды вредными веществами. Кроме того, передали пробы воды в специализированную лабораторию, где точно определят уровень превышения ПДК и оценят ущерб экологии», — заявил Александр Иваницкий.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, в связи с утечкой нефтепродуктов решено осуществлять ежедневный мониторинг воды в районе затонувшего танкера, а также установить боновые заграждения повышенной плавучести вокруг танкера, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов в море.

Напомним, что в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Экипаж танкера сначала отказывался покидать корабль без разрешения судовладельца, тот в свою очередь не выходил на связь. Однако в последствии всех моряков эвакуировали. Водолазы также вытащили на берег капитана судна.

Сообщалось, что на месте аварии танкера Delfi в море возле Одессы содержание нефтепродуктов в воде превышено в 90 раз. Позже собственник танкера Delfi сообщил, что хочет поднять его и отправить на ремонт в Николаев.

Также сообщалось, что капитану судна Delfi, затонувшего в ноябре на одесском пляже «Дельфин», избрали меру пресечения. Кроме того, генеральный прокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль ход расследования в деле о потерпевшем кружение на одном из пляжей Одессы танкера Delfi.