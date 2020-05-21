Правоохранители открыли уголовное дело по факту подрыва на мине сотрудников батальона полиции особого назначения «Луганск-1», в результате чего погиб командир батальона Сергей Гурбанов и трое военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуроры управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области с целью документирования и установления обстоятельств преступления совершили выезд в окрестности пгт Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области, где на взрывном устройстве подорвались четверо работников батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1», — говорится в сообщении.

Установлено, что 20 мая 2020 года около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи пгт Трехизбенка сдетонировала вражеская мина. В результате взрыва погиб командир батальона «Луганск-1», еще трое полицейских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.258 (террористический акт, который привел к гибели человека) УК Украины.

В рамках досудебного расследования проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в Луганской области возле села Трехизбенка во время выполнения задания штаба операции Объединенных сил, погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения «Луганск-1» Сергей Гурбанов и трое военнослужащих получили ранения.