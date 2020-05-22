В четверг вечером, 21 мая, в Одессе произошло частичное обрушение жилого дома, правоохранители осуществляют эвакуацию жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

— Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Как сообщает Думская, в муниципальном департаменте городского хозяйства заявили, что дом давно был признан аварийным. В этой части давно никто не жил, и пострадавших нет.

— Теперь отселят пятерых жильцов еще двух квартир, которые примыкают к развалившейся галерее, — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 18 мая, в Одессе произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома.