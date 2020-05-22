Во Франции двое мальчиков, в возрасте до 10 лет, во время карантина нашли в шкафу их покойной бабушки два килограммовых золотых слитка стоимостью больше 80 тысяч евро. Во время коронавирусного кризиса цены на золото растут, поэтому семья ожидает получить за них 100 тысяч евро.

Об этом сообщает УНН.

— Жизнь в условиях карантина непростая. Особенно это чувствуют родители, которые вынуждены чем-то занимать своих детей. Иногда спасает хорошая погода: тогда можно выпустить детей на улицу и дать им возможность самим искать, чем заняться. Именно это произошло с двумя несовершеннолетними братьями во Франции: игры во время карантина неожиданно привели к ценной находке - правда, не на улице, а в доме, - говорится в сообщении.

Указано, что когда во Франции объявили карантин - 60-летний бизнесмен с женой и сыновьями поехали из Парижа в свой загородный дом в городке Вандом.

— Дети, которым еще нет и 10 лет, попросили разрешения построить в саду небольшой дом из веток, досок и старых простыней. Отец сказал, что простыни можно найти в комнате их покойной бабушки. Когда мальчики получали их из бабушкиного шкафа, оттуда выпали два довольно тяжелых предмета... В конце концов стало ясно, что это два золотых слитка весом по 1 кг каждый. Оба сейчас выставлены на продажу в местном аукционном доме. Оценочная стоимость - 40 тысяч евро за штуку, - говорится в сообщении.

Сообщается, что сначала дети не обратили внимание на находку и положили ее обратно, однако затем рассказали о ней отцу. Мужчина подумал, что это подставка для ножей, которая принадлежала бабушке и попросил принести находку.

— Но на этом хорошие новости для французской семьи не закончились, поскольку золото постоянно дорожает из-за пандемии, - указано в сообщении.

Отмечается, что бабушка мальчиков приобрела эти слитки в 1967 году - нашлось свидетельство, подтверждающее законность покупки.

— Мы решили подождать, пока цена золота будет выше. Они могут получить по крайней мере 100 тысяч евро, - рассказал местный аукционер Филипп Руяк.

Сообщается, что мальчики взяли с отца слово, что за свою находку они получат бассейн.

Напомним, что в Киеве направлено в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании и совращении 11-летней девочки, а также в вымогательстве у нее денег.