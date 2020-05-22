В Николаевской области состоянием на 10 утра 22 мая уже выздоровело от коронавируса 109 человек.

Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Всего в Николаевской области зарегистрировано 280 подтвержденных случаев COVID-19, за 21 мая зафиксировали 3 новых случая коронавирусной инфекции.

Отмечается, что всего COVID-19 заболело 52 медика.

Умерло всего от последствий коронавируса 7 человек.

С начала эпидемии коронавирусом в Николаевской области обследовали методом ПЦР — 4 тысячи 838 человек, за последние сутки провели 238 тестов.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 22 мая зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.