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В Николаевской области состоянием на 10 утра 22 мая уже выздоровело от коронавируса 109 человек.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего в Николаевской области зарегистрировано 280 подтвержденных случаев COVID-19, за 21 мая зафиксировали 3 новых случая коронавирусной инфекции.
Отмечается, что всего COVID-19 заболело 52 медика.
Умерло всего от последствий коронавируса 7 человек.
С начала эпидемии коронавирусом в Николаевской области обследовали методом ПЦР — 4 тысячи 838 человек, за последние сутки провели 238 тестов.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 22 мая зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.
В Николаевской области состоянием на 10 утра 22 мая уже выздоровело от коронавируса 109 человек.
Об этом сообщают в Николаевском областном штабе по ликвидации последствий ЧС.
Всего в Николаевской области зарегистрировано 280 подтвержденных случаев COVID-19, за 21 мая зафиксировали 3 новых случая коронавирусной инфекции.
Отмечается, что всего COVID-19 заболело 52 медика.
Умерло всего от последствий коронавируса 7 человек.
С начала эпидемии коронавирусом в Николаевской области обследовали методом ПЦР — 4 тысячи 838 человек, за последние сутки провели 238 тестов.
Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 22 мая зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.