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В Украине состоянием на 9:00 21 мая зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 824 случая;
Волынская область - 740 случаев;
Днепропетровская область - 859 случаев;
Донецкая область - 141 случай;
Житомирская область - 607 случаев;
Закарпатская область - 1003 случая;
Запорожская область - 401 случай;
Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
Кировоградская область - 460 случаев;
Киев - 2522 случая;
Киевская область - 1344 случая;
Львовская область - 1240 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 277 случаев;
Одесская область - 814 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1323 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1105 случаев;
Харьковская область - 866 случаев;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 299 случаев;
Черновицкая область - 2905 случаев;
Черкасская область - 383 случая;
Черниговская область - 119 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 года в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50 тысяч 636 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. Состоянием на 20 мая в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.
В Украине состоянием на 9:00 21 мая зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.
Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 824 случая;
Волынская область - 740 случаев;
Днепропетровская область - 859 случаев;
Донецкая область - 141 случай;
Житомирская область - 607 случаев;
Закарпатская область - 1003 случая;
Запорожская область - 401 случай;
Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
Кировоградская область - 460 случаев;
Киев - 2522 случая;
Киевская область - 1344 случая;
Львовская область - 1240 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 277 случаев;
Одесская область - 814 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1323 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1105 случаев;
Харьковская область - 866 случаев;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 299 случаев;
Черновицкая область - 2905 случаев;
Черкасская область - 383 случая;
Черниговская область - 119 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 года в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50 тысяч 636 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.
Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. Состоянием на 20 мая в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.