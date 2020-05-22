В Украине состоянием на 9:00 21 мая зафиксировано 20 тысяч 148 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 588 летальных, 6 тысяч 585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.

Об этом сообщают в пресс-службе МОЗ.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 824 случая;

Волынская область - 740 случаев;

Днепропетровская область - 859 случаев;

Донецкая область - 141 случай;

Житомирская область - 607 случаев;

Закарпатская область - 1003 случая;

Запорожская область - 401 случай;

Ивано-Франковская область - 1268 случаев;

Кировоградская область - 460 случаев;

Киев - 2522 случая;

Киевская область - 1344 случая;

Львовская область - 1240 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 277 случаев;

Одесская область - 814 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1323 случая;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1105 случаев;

Харьковская область - 866 случаев;

Херсонская область - 173 случая;

Хмельницкая область - 299 случаев;

Черновицкая область - 2905 случаев;

Черкасская область - 383 случая;

Черниговская область - 119 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

— Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 мая 2020 года в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50 тысяч 636 сообщений о подозрении на COVID-19, - сказано в сообщении.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса в Украине обнаружили 19 706 больных COVID-19, из них 6227 пациентов выздоровели, а 579 - умерли. Состоянием на 20 мая в стране обнаружили 476 новых случаев болезни.