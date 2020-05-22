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В пятницу, 22 мая, боевики РФ обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Старогнатовки в Донецкой области, ранение получил один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.
— В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь, - говорится в сообщении.
В пресс-центре подчеркивают, что такие действия врага не остались безнаказанными.
— Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские наёмники на Донбассе, семь раз обстреляли позиции украинских военных, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, двое получили ранение, ещё пятеро – боевые травмы.
В пятницу, 22 мая, боевики РФ обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи Старогнатовки в Донецкой области, ранение получил один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.
— В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь, - говорится в сообщении.
В пресс-центре подчеркивают, что такие действия врага не остались безнаказанными.
— Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские наёмники на Донбассе, семь раз обстреляли позиции украинских военных, в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, двое получили ранение, ещё пятеро – боевые травмы.