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Торговцы с ярмарки на Колодезной, которые сегодня митинговали под зданием мэрии Николаева и пытались прорваться внутрь, заявили, что несмотря на запреты, в субботу начнут торговлю.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
— Завтра выходим на рынок и всё. Попробуйте только нас разогнать там, - заявила одна из протестующих в диалоге с полицейским в дверях мэрии города.
Также во время общения участников акции с представителями полиции звучали заявления, что в случае попытки остановить торговлю ярмарки, «в ход пойдут яйца, редиска».
— Вот завтра не будем смотреть, не будут пускать, то яйца и молоко, и всё будет..., - рассказала женщина.
После того, как людей не пустили в здание городского совета, они направились в Николаевский областной совет, где один из активистов отметил, что подобная ситуация с запретом на торговлю вынуждает людей либо «перекрывать дороги, либо умирать с голода».
— Нам не оставляют другого выбора, кроме как перекрывать дороги, либо умирать с голода... Мы уже всех предупредили, что поедем завтра торговать, потому что у нас других вариантов нет. Мы попросили вышел чтобы человек, чтобы найти обоюдное согласие, как там нам разрешили или нет, как это всё будет. Нам надо торговать, - отметил пикетчик.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков в стране, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности, иначе их снова закроют.
Торговцы с ярмарки на Колодезной, которые сегодня митинговали под зданием мэрии Николаева и пытались прорваться внутрь, заявили, что несмотря на запреты, в субботу начнут торговлю.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
— Завтра выходим на рынок и всё. Попробуйте только нас разогнать там, - заявила одна из протестующих в диалоге с полицейским в дверях мэрии города.
Также во время общения участников акции с представителями полиции звучали заявления, что в случае попытки остановить торговлю ярмарки, «в ход пойдут яйца, редиска».
— Вот завтра не будем смотреть, не будут пускать, то яйца и молоко, и всё будет..., - рассказала женщина.
После того, как людей не пустили в здание городского совета, они направились в Николаевский областной совет, где один из активистов отметил, что подобная ситуация с запретом на торговлю вынуждает людей либо «перекрывать дороги, либо умирать с голода».
— Нам не оставляют другого выбора, кроме как перекрывать дороги, либо умирать с голода... Мы уже всех предупредили, что поедем завтра торговать, потому что у нас других вариантов нет. Мы попросили вышел чтобы человек, чтобы найти обоюдное согласие, как там нам разрешили или нет, как это всё будет. Нам надо торговать, - отметил пикетчик.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков в стране, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности, иначе их снова закроют.