Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность открытия рынков в стране, но подчеркнул, что они должны работать с соблюдением условий безопасности, иначе их снова закроют.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении.

— В среду Минздрав и Минэкономики разработали критерии, которые позволили возобновить работу продуктовым и аграрным рынкам. Это было важно для граждан и малого бизнеса. Мы это сделали. И теперь ожидаем шагов навстречу со стороны владельцев рынков, — сказал Владимир Зеленский.

Президент призвал владельцев рынков быть ответственными и обеспечить для продавцов и посетителей безопасные условия.

— Иначе рынки, которые будут нарушать правила, будут закрыты снова. Уверен, этого не хочется никому, — резюмировал он.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал возобновление работы вещевых, строительных и авторынков со следующей недели.