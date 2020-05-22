|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|05:08
|Заход солнца:
|20:29
|Температура завтра:
|+15 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:00
|Заход солнца:
|20:49
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.6 грн
|26.96 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
В Николаевской области суд дал 9 лет тюрьмы жителю Баштанки, который насмерть избил свою знакомую.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Сообщается, что в августе 2019 между нетрезвыми 36-летним мужчиной и его знакомой возникла ссора, в ходе которой обвиняемый избил женщину. Мужчина переломал женщине почти все ребра, грудину, повредил ей легкие. В результате получения травм потерпевшая скончалась в больнице. При этом, в суде обвиняемый свою вину не признал.
В результате, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, то есть умышленного телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и приговорен к девяти годам лишения свободы.
Напомним, что в Баштанке прокуратура передала в суд дело в отношении двух мужчин, которые проникли в дом к пенсионерке и ограбили ее, им грозит до 12 лет лишения свободы.
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
|
Линдберг, Мосли, Квислинг и ОПЗЖСтанислав Мартиросов
В Николаевской области суд дал 9 лет тюрьмы жителю Баштанки, который насмерть избил свою знакомую.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Сообщается, что в августе 2019 между нетрезвыми 36-летним мужчиной и его знакомой возникла ссора, в ходе которой обвиняемый избил женщину. Мужчина переломал женщине почти все ребра, грудину, повредил ей легкие. В результате получения травм потерпевшая скончалась в больнице. При этом, в суде обвиняемый свою вину не признал.
В результате, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, то есть умышленного телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и приговорен к девяти годам лишения свободы.
Напомним, что в Баштанке прокуратура передала в суд дело в отношении двух мужчин, которые проникли в дом к пенсионерке и ограбили ее, им грозит до 12 лет лишения свободы.