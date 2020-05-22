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В Баштанке прокуратура передала в суд дело в отношении двух мужчин, которые проникли в дом к пенсионерке и ограбили ее, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Так, 27 февраля 2020 года, злоумышленники проникли в дом 76-летней жительницы села Тамарино Снигиревского района, угрожая ножом они забрали у женщины деньги, золотое кольцо и продукты питания, все на общую сумму 4 тысячи 600 гривен.
Отмечается, что обвиняемых взяли под стражу, один из из них пошел на преступление в период испытательного срока.
— Их действия квалифицированы по части 3 статьи 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, - сказано в сообщении.
Напомним, 20 марта, около 10:30 на продуктовом рынке по улице Строителей злоумышленник ограбил 70-летнюю пенсионерку в то время, когда она подошла к прилавку, чтобы купить продукты.
В Баштанке прокуратура передала в суд дело в отношении двух мужчин, которые проникли в дом к пенсионерке и ограбили ее, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Так, 27 февраля 2020 года, злоумышленники проникли в дом 76-летней жительницы села Тамарино Снигиревского района, угрожая ножом они забрали у женщины деньги, золотое кольцо и продукты питания, все на общую сумму 4 тысячи 600 гривен.
Отмечается, что обвиняемых взяли под стражу, один из из них пошел на преступление в период испытательного срока.
— Их действия квалифицированы по части 3 статьи 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, - сказано в сообщении.
Напомним, 20 марта, около 10:30 на продуктовом рынке по улице Строителей злоумышленник ограбил 70-летнюю пенсионерку в то время, когда она подошла к прилавку, чтобы купить продукты.