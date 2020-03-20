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Сегодня, 20 марта, около 10:30 на продуктовом рынке по улице Строителей злоумышленник ограбил 70-летнюю пенсионерку в то время, когда она подошла к прилавку, чтобы купить продукты.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В то время, как женщина отвлеклась, грабитель воспользовался отсутствием внимания пострадавшей, достал из ее сумки кошелек с деньгами и мобильный телефон, и попытался уйти. Но его действия увидел один из реализаторов.
— Мужчина догнал преступника и вызвал на место происшествия полицию. Грабителем оказался 53-летний ранее судимый житель Херсонской области, который приехал в Николаев заниматься воровством. Следователи Ингульского отдела полиции задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицируют по признакам части 1 статьи 186 УК Украины «Грабеж», что наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, - сказано в сообщении.
Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.
Напомним, в Очакове ранее судимый мужчина ударил по затылку местную жительницу, когда та открывала дверь в свою квартиру, после чего ограбил ее.
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Сегодня, 20 марта, около 10:30 на продуктовом рынке по улице Строителей злоумышленник ограбил 70-летнюю пенсионерку в то время, когда она подошла к прилавку, чтобы купить продукты.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В то время, как женщина отвлеклась, грабитель воспользовался отсутствием внимания пострадавшей, достал из ее сумки кошелек с деньгами и мобильный телефон, и попытался уйти. Но его действия увидел один из реализаторов.
— Мужчина догнал преступника и вызвал на место происшествия полицию. Грабителем оказался 53-летний ранее судимый житель Херсонской области, который приехал в Николаев заниматься воровством. Следователи Ингульского отдела полиции задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицируют по признакам части 1 статьи 186 УК Украины «Грабеж», что наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, - сказано в сообщении.
Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время ему будет избираться мера пресечения.
Напомним, в Очакове ранее судимый мужчина ударил по затылку местную жительницу, когда та открывала дверь в свою квартиру, после чего ограбил ее.