Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия инициировала увольнения одесского судьи Дмитрия Запорожана за матерную ругань в адрес патрульных полицейских.

Об этом сообщает Левый берег.

До принятия окончательного решения Высшим советом правосудия, который может уволить судью или отменить решение дисциплинарной палаты, Запорожан отстранен от работы в Пятом апелляционном административном суде.

Судья Запорожан прославился в августе 2019 года, когда в интернет выложили видеозапись его общения с патрульными полицейскими. В мае того же года полицейские пытались вручить судье повестку к следователю по уголовному делу о ДТП.

На видео слышно, как, общаясь с патрульными, судья матерно огрызается и говорит, что может себе позволить такое поведение, потому что «для вас я царь и бог».

Позже Запорожан оправдывался, что принял полицейских за бандитов. В комментарии изданию Апостроф судья говорил, что ДТП, в совершении которого его обвиняли было выдумано с целью вымогательства, а видео разговора с полицейскими обрезано.

— Блокировали машину жены. Так сильно хлопнули дверью, что едва не повредили ноги сыну, который попытался выйти. Фактически меня пытались отвезти в неизвестном направлении и, учитывая, что раньше я получал угрозы физической расправы за непогашение несуществующего долга, я засомневался, что передо мной сотрудники полиции. Я испугался за детей, бывшую жену и самого себя, - говорил Дмитрий Запорожан.

Тем не менее, дисциплинарная палата решила, что его действия подрывают авторитет правосудия.

Напомним, что подозреваемому, который угрожал в суде свидетелям, Центральный районный суд Николаева назначил залог в 45 тысяч гривен.