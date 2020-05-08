Подозреваемому, который угрожал в суде свидетелям, Центральный районный суд Николаева назначил залог в 45 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что на заседании в Вознесенском районном суде относительно продления ареста, подозреваемый в вымогательстве, незаконном лишении свободы и угоне автомобилем гражданин России, начал высказывать угрозы в адрес свидетеля.

По данному факту было начато уголовное дело по статье 386 УК Украины.

В Центральном районном суде Николаева рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога 49-летнему подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 386 УК Украины (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения).

При этом прокурор ходатайствовал о залоге, а подозреваемый возражал против его удовлетворения.

В ходе заседания, судья Светлана Гречневая приняла решение применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде залога в сумме 42 тысячи гривен.

Напомним, что в Николаеве прокуратура передала в суд дело известного в криминальных кругах Апти Ислангиреева, который с подельниками подозревается в совершении преступлений, связанных с вымогательством и незаконным похищением человека, а также завладением чужим автомобилем.