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Подозреваемому, который угрожал в суде свидетелям, Центральный районный суд Николаева назначил залог в 45 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что на заседании в Вознесенском районном суде относительно продления ареста, подозреваемый в вымогательстве, незаконном лишении свободы и угоне автомобилем гражданин России, начал высказывать угрозы в адрес свидетеля.
По данному факту было начато уголовное дело по статье 386 УК Украины.
В Центральном районном суде Николаева рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога 49-летнему подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 386 УК Украины (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения).
При этом прокурор ходатайствовал о залоге, а подозреваемый возражал против его удовлетворения.
В ходе заседания, судья Светлана Гречневая приняла решение применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде залога в сумме 42 тысячи гривен.
Напомним, что в Николаеве прокуратура передала в суд дело известного в криминальных кругах Апти Ислангиреева, который с подельниками подозревается в совершении преступлений, связанных с вымогательством и незаконным похищением человека, а также завладением чужим автомобилем.
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Подозреваемому, который угрожал в суде свидетелям, Центральный районный суд Николаева назначил залог в 45 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что на заседании в Вознесенском районном суде относительно продления ареста, подозреваемый в вымогательстве, незаконном лишении свободы и угоне автомобилем гражданин России, начал высказывать угрозы в адрес свидетеля.
По данному факту было начато уголовное дело по статье 386 УК Украины.
В Центральном районном суде Николаева рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога 49-летнему подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 386 УК Украины (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения).
При этом прокурор ходатайствовал о залоге, а подозреваемый возражал против его удовлетворения.
В ходе заседания, судья Светлана Гречневая приняла решение применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде залога в сумме 42 тысячи гривен.
Напомним, что в Николаеве прокуратура передала в суд дело известного в криминальных кругах Апти Ислангиреева, который с подельниками подозревается в совершении преступлений, связанных с вымогательством и незаконным похищением человека, а также завладением чужим автомобилем.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
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