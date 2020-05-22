В Николаеве полицейские разоблачили работника почтового отделения, который обворовывал посылки клиентов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

21 мая в полицию Заводского района обратилась женщина с сообщением об исчезновении двух золотых колец, которые она несколько дней назад отправила по почте в другой город. По словам заявительницы, адресат получил только часть посылки — медпрепараты, которыми женщина дополнила бандероль.

Полицейские установили, что к краже причастен 21-летний работник почтового отделения. Парень украл украшения из посылки, которые в тот же день продал.

Кроме того, полицейские установили причастность фигуранта к еще одному аналогичному преступлению, произошедшему в конце марта. Имея доступ к складскому помещению, злоумышленник вскрыл посылку, в которой находились 1320 долларов США. Из этой суммы он отправил адресату только 20 долларов, а остальные забрал себе и потратил на собственные нужды.

По факту краж (ч. 1 ст. 185 УК Украины) следователями Заводского отдела полиции расследуются материалы уголовного производства. Согласно санкции инкриминируемой статьи фигуранту грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, николаевские оперативники задержали группу одесситов, которые воровали газовые котлы из квартир в новострое.