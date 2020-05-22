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22 мая в Первомайском районе Николаевской области полиция задержала троих подозреваемых в нападении на 31-летнего таксиста.
Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции ГУНП в Николаевской области.
Около 4:30 утра в полицию поступило сообщение о нападении на таксиста. Инцидент произошел, когда он прибыл по вызову к многоэтажному дому на улице Коротченко в Первомайске. Трое пассажиров применили физическую силу и отобрали у него автомобиль ВАЗ-21010.
«Авто полиция догнала по пути к селу Геновка. Увидев полицейский автопатруль, злоумышленники остановились, оставили «ВАЗ» и бросились наутек к расположенной рядом с дорогой лесополосе, однако были задержаны. Вместе с автомобилем задержанных доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении.
Все трое оказались местными жителями, всем по 21 году, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц с применением насилия»). Задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. После следственных действий автомобиль вернут владельцу.
Напомним, в Первомайске угнали автомобиль Audi-A6 зеленого цвета государственный номерной знак FAD597.
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22 мая в Первомайском районе Николаевской области полиция задержала троих подозреваемых в нападении на 31-летнего таксиста.
Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции ГУНП в Николаевской области.
Около 4:30 утра в полицию поступило сообщение о нападении на таксиста. Инцидент произошел, когда он прибыл по вызову к многоэтажному дому на улице Коротченко в Первомайске. Трое пассажиров применили физическую силу и отобрали у него автомобиль ВАЗ-21010.
«Авто полиция догнала по пути к селу Геновка. Увидев полицейский автопатруль, злоумышленники остановились, оставили «ВАЗ» и бросились наутек к расположенной рядом с дорогой лесополосе, однако были задержаны. Вместе с автомобилем задержанных доставили в отдел полиции», — говорится в сообщении.
Все трое оказались местными жителями, всем по 21 году, ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц с применением насилия»). Задержанным грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. После следственных действий автомобиль вернут владельцу.
Напомним, в Первомайске угнали автомобиль Audi-A6 зеленого цвета государственный номерной знак FAD597.