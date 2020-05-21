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В Первомайске угнали автомобиль Audi-A6 зеленого цвета государственный номерной знак FAD597.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что автомобиль угнали 20 мая, возле здания шиномонтажа, расположенного по улице Каменномостовская в Первомайске.
— По данному факту следственными Первомайского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Правоохранители устанавливают местонахождение похищенного автомобиля и причастных к преступлению лиц. Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями совершения указанного угона или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь к Первомайского отдела полиции по телефонам (05161) 7-52-02, (068) 314-29-49, 102, (063) -282 -53-29, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве в ночь с 3 на 4 марта со стоянки возле дома 14-Б по улице Архитектора Старова неизвестные угнали автомобиль Honda CR-V белого цвета номера ВЕ 7877 СЕ, принадлежащий местной жительнице.
В Первомайске угнали автомобиль Audi-A6 зеленого цвета государственный номерной знак FAD597.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что автомобиль угнали 20 мая, возле здания шиномонтажа, расположенного по улице Каменномостовская в Первомайске.
— По данному факту следственными Первомайского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Правоохранители устанавливают местонахождение похищенного автомобиля и причастных к преступлению лиц. Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями совершения указанного угона или владеете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь к Первомайского отдела полиции по телефонам (05161) 7-52-02, (068) 314-29-49, 102, (063) -282 -53-29, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаеве в ночь с 3 на 4 марта со стоянки возле дома 14-Б по улице Архитектора Старова неизвестные угнали автомобиль Honda CR-V белого цвета номера ВЕ 7877 СЕ, принадлежащий местной жительнице.