В Минздраве пакистанской провинции Синд подтвердили информацию о гибели 66 человек в результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Карачи.

Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.

— Чиновники министерства здравоохранения провинции Синд официально подтвердили гибель уже 66 человек в результате падения самолета Пакистанских международных авиалиний с 99 пассажирами на борту вблизи аэропорта Карачи, — говорится в сообщении.

В настоящее время еще не ясно, включает ли эта цифра только пассажиров самолета, или также и местных жителей, ведь самолет упал на жилой квартал.

Количество погибших, как ожидается, будет увеличиваться, поскольку спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Двое человек, находившихся на борту самолета, живы. Один из них - президент банка Пенджаба. Оба пациента госпитализированы, у них серьезные ожоги.

Согласно списку пассажиров, на борту самолета PK-8303 находился 51 мужчина, 31 женщина и девять детей.