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В администрации президента США Дональда Трампа обсудили вопросы возможного проведения нового испытательного ядерного срыва. Их Соединенные Штаты не проводили с 1992 года.
Об этом пишет The Washington Post, передаёт Громадське.
Испытания обсудили на встрече высокопоставленных чиновников, представляющих высшие органы национальной безопасности. Ранее в администрации Трампа обвинили Россию и Китай в проведении ядерных испытаний малой мощности. Эти две страны обвинения отвергают.
Анонимный высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что демонстрация того, что США могут «провести быстрые испытания», может помочь в ходе переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехсторонний договор по урегулированию ядерного вооружения.
Издание пишет, что на встрече никаких соглашений не подписывали. Вопрос проведения ядерных испытаний остается открытым.
США не проводили ядерных испытаний с сентября 1992 года. Защитники ядерного нераспространения предупреждают, что это может иметь дестабилизирующие последствия.
Ранее сообщалось, что США заявляло, что Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники.
Напомним, ранее в НАТО обвинили Российскую Федерацию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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В администрации президента США Дональда Трампа обсудили вопросы возможного проведения нового испытательного ядерного срыва. Их Соединенные Штаты не проводили с 1992 года.
Об этом пишет The Washington Post, передаёт Громадське.
Испытания обсудили на встрече высокопоставленных чиновников, представляющих высшие органы национальной безопасности. Ранее в администрации Трампа обвинили Россию и Китай в проведении ядерных испытаний малой мощности. Эти две страны обвинения отвергают.
Анонимный высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что демонстрация того, что США могут «провести быстрые испытания», может помочь в ходе переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехсторонний договор по урегулированию ядерного вооружения.
Издание пишет, что на встрече никаких соглашений не подписывали. Вопрос проведения ядерных испытаний остается открытым.
США не проводили ядерных испытаний с сентября 1992 года. Защитники ядерного нераспространения предупреждают, что это может иметь дестабилизирующие последствия.
Ранее сообщалось, что США заявляло, что Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники.
Напомним, ранее в НАТО обвинили Российскую Федерацию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).