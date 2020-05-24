Анонимный высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что демонстрация того, что США могут «провести быстрые испытания», может помочь в ходе переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехсторонний договор по урегулированию ядерного вооружения.

Издание пишет, что на встрече никаких соглашений не подписывали. Вопрос проведения ядерных испытаний остается открытым.

США не проводили ядерных испытаний с сентября 1992 года. Защитники ядерного нераспространения предупреждают, что это может иметь дестабилизирующие последствия.

Ранее сообщалось, что США заявляло, что Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники.