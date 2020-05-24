Сегодня, 24 мая, в Одесской области легковой автомобиль с крутого берега съехал в воду, в результате чего погибли двое рыбаков.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.

В 00:38 в службу спасения поступило сообщение, что за пределами села Троицкое автомобиль упал в реку Турунчук.

В 1:06 спасатели установили, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили.

Спасатели вместе с правоохранителями провели обследование береговой линии и с утра водолазы начала поисковые работы в реке.

Водолазы-спасатели в 8:32 нашли и достали двух погибших из затонувшего автомобиля, а к 11 часам утра с помощью крана автомобиль достали на берег.

Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что в Николаевской области вчера, 23 мая, группа пиротехников аварийно-спасательного отряда путем контролируемого подрыва уничтожила 3 единицы боеприпасов, обнаруженных жителями Первомайского района.