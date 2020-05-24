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Сегодня, 24 мая, в Одесской области легковой автомобиль с крутого берега съехал в воду, в результате чего погибли двое рыбаков.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.
В 00:38 в службу спасения поступило сообщение, что за пределами села Троицкое автомобиль упал в реку Турунчук.
В 1:06 спасатели установили, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили.
Спасатели вместе с правоохранителями провели обследование береговой линии и с утра водолазы начала поисковые работы в реке.
Водолазы-спасатели в 8:32 нашли и достали двух погибших из затонувшего автомобиля, а к 11 часам утра с помощью крана автомобиль достали на берег.
Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, что в Николаевской области вчера, 23 мая, группа пиротехников аварийно-спасательного отряда путем контролируемого подрыва уничтожила 3 единицы боеприпасов, обнаруженных жителями Первомайского района.
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По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
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Сегодня, 24 мая, в Одесской области легковой автомобиль с крутого берега съехал в воду, в результате чего погибли двое рыбаков.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в области.
В 00:38 в службу спасения поступило сообщение, что за пределами села Троицкое автомобиль упал в реку Турунчук.
В 1:06 спасатели установили, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В автомобиле находились двое мужчин, которые рыбачили.
Спасатели вместе с правоохранителями провели обследование береговой линии и с утра водолазы начала поисковые работы в реке.
Водолазы-спасатели в 8:32 нашли и достали двух погибших из затонувшего автомобиля, а к 11 часам утра с помощью крана автомобиль достали на берег.
Причины происшествия устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, что в Николаевской области вчера, 23 мая, группа пиротехников аварийно-спасательного отряда путем контролируемого подрыва уничтожила 3 единицы боеприпасов, обнаруженных жителями Первомайского района.