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В Беларуси за последние сутки зарегистрировано 954 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси, передаёь Новое время.
Всего в стране зафиксированы 36 198 человек с положительным тестом на Covid-19.
За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 199 пациентов с рядом хронических заболеваний.
От коронавируса в республике выздоровели 14 155 пациентов.
В Минздраве Беларуси сообщают, что всего было проведено 450 627 тестов на коронавирусную инфекцию.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.
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В Беларуси за последние сутки зарегистрировано 954 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси, передаёь Новое время.
Всего в стране зафиксированы 36 198 человек с положительным тестом на Covid-19.
За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 199 пациентов с рядом хронических заболеваний.
От коронавируса в республике выздоровели 14 155 пациентов.
В Минздраве Беларуси сообщают, что всего было проведено 450 627 тестов на коронавирусную инфекцию.
Напомним, что в Украине по состоянию на 9 утра 24 мая зафиксировано уже 20 тысяч 986 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, 617 человек умерло и более 7 тысяч выздоровели.