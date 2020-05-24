В городах Испании в субботу прошли многотысячные автомобильные протесты против карантина.

Об этом сообщает Левый берег.

Правая партия Vox призвала сторонников проехать через крупные города, не оставляя своих транспортных средств, чтобы сохранить социальную дистанцию.

Митингующие в Мадриде ехали колонной и размахивали испанскими флагами, призывая премьер-министра Педро Санчеса подать в отставку из-за, как они считают, ненадлежащего реагирования на пандемию коронавируса.

Лидер Vox Сантьяго Абаскаль, который руководил процессией в Мадриде, выступил с речью по радио, которую люди слушали в машинах. По его словам, правительство Испании «отвечает за худшее управления кризисом на планете».

Протестующие призвали полностью отменить все карантинные мероприятия, ссылаясь на вред для рабочих мест и экономики. Похожие акции протеста прошли также в Севилье, Барселоне и других крупных городах.

По прогнозам, в результате пандемии экономика Испании в этом году сократится до 12%.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Соборной площади перед мэрией прошёл митинг против действий президента Владимира Зеленского и его политики относительно войны на Донбассе, политического и экономического курса, кадровых назначений и прочего.