В Николаеве на Соборной площади перед мэрией прошёл митинг против действий президента Владимира Зеленского и его политики относительно войны на Донбассе, политического и экономического курса, кадровых назначений и прочего.

Об этом сообщают НикВести.

По словам организаторов мероприятия, акцию посетило больше 100 человек. Люди вынесли разнообразные плакаты со словами: «Не стыдно во время войны отдыхать на курортах», «Почему умирают наши ребята», «Россия враг», «Реванш не пройдёт» и прочие.

В начале акции был исполнен гимн Украины. Митингующих призвали соблюдать дистанцию во время мероприятия.

После активисты устроили перформанс, в котором мужчина в картонной маске с лицом Владимира Зеленского, отвечал на вопросы организаторов цитатами президента в случайном порядке. В конце представления организатор попросил участников митинга оценить ответы: поднятая зеленая карточка — поддерживаете действия нынешней акции, жёлтая карточка — не согласны с его политикой. В большинстве своём были подняты жёлтые карточки.

Среди требований активистов было «прекратить политику капитуляции перед РФ», принять меры для освобождения удерживаемых участников Майдана, добровольцев, военных, волонтеров, крымских активистов, восстановить политику сближения Украины с ЕС и другие. В случае, если власть не отреагирует на эти требования, подобные акции будут проходить в будущем, а активисты «продолжат бороться».

Один из организаторов и активист Дмитрий Давиденко заявил, что данная акция ставит перед собой цель дать оценку действиям Владимира Зеленского за первый год президентства и донести определенные идеи до власти.

— Цель этой акции проанализировать и дать оценку году президентства Зеленского-Голобородько. Президента шоумена, президента телезвезды, который управляет нашей страной по законам шоу-бизнеса, а не законам логики или в принципе законодательства Украины. Я думаю, что тут будет небольшой разговор народа с президентом Зеленским и будет оценка: зачёт или незачёт, доверяет ему общество или нет. Нет капитуляции, стоп реванш, требуем прекратить сдавать землю на Донбассе, возвращать диалог, в том числе международный, дипломатичный о вопросе Крыма, который сейчас забыт. Прекратить возвращать нам каких-то дезертиров, преступников, простых сексистов, вместо наших военнопленных или политических заключенных. Возобновить переговоры в Нормандском формате. Перестать менять вектор нашей внешней политики в сторону Москвы и вспомнить, что мы хотим интегрироваться в ЕС, - выступил Дмитрий Давиденко.

Депутат Николаевского городского совета Светлана Таранова призвала власть прекратить «ползущий реванш» и капитуляцию РФ.

— Эти акции сегодня проходят практически во всех городах Украины. Из каждого города будет донесён определенный месседж. Наши требования, чтобы прекратился ползущий реванш. Капитуляция не наступила. Мы сейчас наблюдаем, разворот в сторону РФ и что происходит, когда вот этот непонятный обмен пленными, когда наши пленные не возвращаются — нам это непонятно. Непонятно, когда убирают главнокомандующих, которые заслужили своё имя в течение войны и ставят своих карманных генералов. Соответственно посадки волонтёров, добровольцев, военных — это тоже попытки реванша, - рассказала Светлана Таранова.

Соорганизатор акции, волонтер Ольга Малярчук перечислила, по её мнению, провалы политики Владимира Зеленского по разным направлениям, а также отметила не верные действий Правительства в борьбе с распространением COVID-19 в Украине.

— Достижение Зе-команды это: капитуляция в политике перед российским агрессором, внешняя политика под диктовку РФ и засланного Ермака (главы Офиса президента - прим.) неравноценный обмен пленными, в результате которого наши военные и крымские активисты всё ещё в тюрьме. Намеренное уничтожение системы национальной безопасности о обороны Украины. Разрушение гуманитарной политики и новое наступление русского мира на украинскую культуру... Остановка производства украинской электроэнергии и закупка её у вражеской страны, полный провал борьбы с коронавирусом со стороны правительства. Действия власти привели к почти полному уничтожению малого и среднего бизнеса, сворачивание движение в сторону Евроатлантического Альянса и так далее, - акцентировала Ольга Малярчук.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов также присутствовал на митинге и поддержал идеи протестующих.

Напомним, что аналогичные акции проходят в Киеве и других городах Украины: Тернополе, Полтаве, Одессе, Львове, Луцке, Чернигове.