На Майдане Независимости в Киеве «Движение сопротивление капитуляции» проводит акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского по решению война в Донбассе. В частности, участники акции требуют уволить главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает Громадьске.

В протесте также участвуют «Национальный корпус», «Демократическая свобода», политическая партия «Свобода» и другие.

Участники акции требуют от Зеленского «прекратить политику капитуляции перед Россией», освободить удерживаемых майдановцев, добровольцев и волонтеров, восстановить сближения Украины с ЕС и НАТО, уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, перестать назначать на должности «кварталовцев» и сторонников Януковича.

Эксминистр образования Сергей Квит, который является членом Стратегического совета «Движения сопротивления капитуляции», на вопрос, будут ли такие акции продолжаться дальше, ответил: «Мы не хотим расшатывать ситуации. Потому что мы сейчас в состоянии войны. Но мы должны выразить свою точку зрения.

Прямую трансляция акции протеста в Николаеве ведёт НикВести.

Аналогичные акции проходят в других городах Украины: Тернополе, Полтаве, Одессе, Львове, Луцке, Чернигове и других.