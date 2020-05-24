В Харьковской областной инфекционной больнице 20 медиков заразились COVID-19. Среди больных - главврач и заведующий анестезиологией.

Об этом сообщает Левый берег, ссылаясь на ОГА.

— По факту сейчас инфекционной больницей руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова. Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника, - рассказали в ОГА.

Как сообщил профессор ХМАПО Виктор Корсунов, консультирующий инфекционку, сейчас в медицинском учреждении «обстановка на грани взрыва» из-за чрезвычайной эмоциональной и физической нагрузки, которая ложится на плечи медиков.

В воскресенье в ОГА состоялось совещание по инфекционной больнице, на которой Корсунов рассказал о критической ситуации в больнице.

— Кажется, что услышали. Планы верные - сформировать внешние дополнительные бригады персонала, оптимизировать движение пациентов с подозрением на COVID-19, открыть дополнительные больницы для приема больных. Посмотрим на действия уже с понедельника, - написал он.

По информации Харьковской ОГА, сейчас областная инфекционная больница заполнена на 88% (заняты 175 коек из 200). Однако благодаря перераспределению пациентов в другие медучреждения с понедельника этот показатель должен опуститься до 50%. При этом с сложившейся ситуации в областной администрации обвинили руководителя инфекционки Павла Нартова: мол, менеджер якобы не предпринимал никаких шагов, чтобы разгрузить больницу.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 24 мая в Николаевской области обнаружен 1 новый подтвержденный случай COVID-19.