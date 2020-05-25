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В Закарпатской области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли село Ворочево в Перечинском районе.
Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.
— У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшнем заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации приняли решение об установлении карантинной зоны и обустройстве контрольно-пропускного пункта на въезде и выезде из села Ворочево.
Село находится в пригороде райцентра Перечин, поэтому тем жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.
Также запланирована дезинфекция в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, а также дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.
Кроме того, главному управлению Национальной полиции в Закарпатской области поручено обеспечить контроль за режимом самоизоляции и карантинными мероприятиями на территории Перечинской объединенной территориальной общины.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 24 мая в Николаевской области обнаружен 1 новый подтвержденный случай COVID-19, всего зарегистрирован 281 больной.
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В Закарпатской области из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли село Ворочево в Перечинском районе.
Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.
— У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19, – говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшнем заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации приняли решение об установлении карантинной зоны и обустройстве контрольно-пропускного пункта на въезде и выезде из села Ворочево.
Село находится в пригороде райцентра Перечин, поэтому тем жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях, других объектах критической инфраструктуры выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.
Также запланирована дезинфекция в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, а также дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.
Кроме того, главному управлению Национальной полиции в Закарпатской области поручено обеспечить контроль за режимом самоизоляции и карантинными мероприятиями на территории Перечинской объединенной территориальной общины.
Напомним, что по состоянию на 10 утра 24 мая в Николаевской области обнаружен 1 новый подтвержденный случай COVID-19, всего зарегистрирован 281 больной.