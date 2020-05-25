44-летняя женщина, упавшая в канализационный люк, была госпитализирована в Кропивницком.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель дома для нуждающихся «Дом милосердия» Владимир Лебедев, передает УНН.

— Сегодня развозили еду по городу для бедных людей. В люке теплотрассы обнаружили женщину — 44-летнюю Елену в очень тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина упала в люк ночью три дня назад, но обнаружили ее только сегодня. На место происшествия вызвали полицию, медиков и спасателей.

— Ее спасли, но она была очень истощена, — добавил волонтер.

Напомним, что в Николаевской области вчера, 23 мая, группа пиротехников аварийно-спасательного отряда путем контролируемого подрыва уничтожила 3 единицы боеприпасов, обнаруженных жителями Первомайского района.