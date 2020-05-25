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Правоохранители ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину прекурсоров под видом спортивного питания.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении жителю г. Днипро в организации контрабандного ввоза в Украину авиационным путем прекурсоров в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 УК Украины)», — сказано в сообщении.
По данным следствия, гражданин в течение 2019 лично и при участии курьеров ввозил из Египта в Украину значительные партии «псевдоэфедрина» — прекурсора, который используется для изготовления психотропных веществ.
Прекурсоры ввозились под видом спортивного питания в специальных емкостях и в банках из-под кофе. По оперативным данным, участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг «спортивного питания».
«В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Меры по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются», — отмечают в ОГП.
Досудебное расследование осуществляется следователями Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве при поддержке Государственной пограничной службы Украины и под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.
Напомним, 18 марта правоохранители провели спецоперацию по задержанию наркодельцов, которые занимались изготовлением и сбытом особо опасных наркотических средств в Николаеве.
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Правоохранители ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину прекурсоров под видом спортивного питания.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
«При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 6 сообщено о подозрении жителю г. Днипро в организации контрабандного ввоза в Украину авиационным путем прекурсоров в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 УК Украины)», — сказано в сообщении.
По данным следствия, гражданин в течение 2019 лично и при участии курьеров ввозил из Египта в Украину значительные партии «псевдоэфедрина» — прекурсора, который используется для изготовления психотропных веществ.
Прекурсоры ввозились под видом спортивного питания в специальных емкостях и в банках из-под кофе. По оперативным данным, участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг «спортивного питания».
«В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Меры по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются», — отмечают в ОГП.
Досудебное расследование осуществляется следователями Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве при поддержке Государственной пограничной службы Украины и под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.
Напомним, 18 марта правоохранители провели спецоперацию по задержанию наркодельцов, которые занимались изготовлением и сбытом особо опасных наркотических средств в Николаеве.